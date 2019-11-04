Президент Украины Владимир Зеленский посетит Эстонию для проведения встреч с властями в конце ноября. Об этом сообщил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу на совместном брифинге с министром иностранных дел Украины Вадимом Пристайко в Киеве, пишут "Украинские новости".

"Эстонско-украинские двусторонние связи безоблачны. Но есть много сфер, где можно улучшить наше сотрудничество. Это будет обсуждаться во время президентской встречи, которая состоится в конце ноября", - сказал Рейнсалу.

Напомним, что в сентябре Киев с рабочим визитом посетила президент Эстонии Керсти Кальюдайд. Тогла же она пригласила украинского коллегу посетить Таллин.

Ранее "Страна" писала о том, что Эстония не готова принимать беженцев из Африки из-за наплыва мигрантов из Украины.

Также мы сообщали, что Эстония отменила бесплатные визы для граждан Украины и Беларуси.