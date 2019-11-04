Наставник ФК "Олимпик" Висенте Гомес признан лучшим тренером 13-го тура чемпионата Украины. Лучшим игроком - полузащитник ПФК "Александрия" Кирилл Ковалец. Об этом сообщает пресс-служба УПЛ.

Во Всеукраинском объединении тренеров по футболу оценивали работу Гомеса по пяти критериям, выставив ему средний балл 4,6. Его "Олимпик" сумел на выезде обыграть Колос – 2:1. Кроме того, "олимпийцы" выиграли четыре последних матча в чемпионате.

В предыдущем, 12-м туре чемпионата, лучшим тренером стал Александр Рябоконь, чья Десна разгромила Львов 4:1.

Как сообщала "Страна", центральный поединок 14-го тура между "Шахтером" и "Динамо" состоится в воскресенье, 10 ноября, и начнется в 17.00. Встреча пройдет в Харькове.

Напомним, что "Олимпик" планирует сменить название и переехать в Белую Церковь. "Если мы находимся здесь, очень удобно передвигаться на автобусе в разные города Украины", -