В мариупольском торговом центре "ПортCity" был замечен голый мужчина, который вальяжно расхаживал между диванчиками для отдыха. Об этом сообщается в Telegram-канале "Мариуполь лайф".

Видеозапись, вероятно, снята одним из посетителей ТЦ. Мужчино со странно выбритыми висками прогуливается по второму этажу возле кинотеатра, где в ожидании очередного сеанса на диванчиках сидят дети.

Видео: YouTube/ Валерий Мариуполь

На обнаженного гражданина почти никто не обращает внимания, как будто ничего из ряда вон выходящего не происходит.

По какой причине голый мужчина решил погулять в гуще людей, пока не ясно. В полицию сообщений об этом инциденте не поступало.

В октябре похожий случай был в Днепре. Тогда раздетый мужчина бродил по улицам города и заводил беседы с прохожими.

А в начале года еще один любитель покрасоваться в общественном месте в чем мать родила был замечен в киевском магазине.