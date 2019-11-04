Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Романа Боднара главой Черкасской областной государственной администрации (указ №798/2019), сообщается на сайте Офиса президента.

"Назначить Боднара Романа Николаевича главой Черкасской областной государственной администрации", - говорится тексте указа №798/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

Другим своим указом (№797/2019) Зеленский уволил с данной должности Игоря Шевченко (он был в своей должности только три месяца), согласно поданному им заявлению.

Согласно декларации Боднара в НАПК, ранее он работал в СБУ Донецкой области, был участником боевых действий на Донбассе. За 2018 год получил 438 694 грн зарплаты. Также на его счетах хранятся 120 000 грн. Владеет совместно с женой квартирой в Черновцах. Другой недвижимости и автомобиля у нового главы Черкасской ОГА нет.

Также Зеленский своим указом назначил Юрия Погасия начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области.

"Назначить Погасия Юрия Николаевича начальником Управления Службы безопасности Украины в Черкасской области", - говорится в тексте указа №801/2019, обнародованного на сайте президента в понедельник.

Другим своим указом (№800/2019) Зеленский уволил с этой должности Сергея Ходунова.

Зеленский назначил Ходунова на эту должность указом от 29 июля текущего года.

Как сообщает местное издание Прочерк, представлять Боднара и Погасия приехал не сам Зеленский, а первый заместитель главы его офиса Сергей Трофимов.

Напомним, что Зеленский уволил дюжину глав районных госадминистраций в Черкасской области.

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