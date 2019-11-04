Кабмин уволил с должности главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

Уточняется, что решение было принято накануне.

"Правительство уволило с должности главы Государственного космического агентства (ГКА) Дегтяренко Павла Глебовича и объявило конкурс на занятие должности председателя Государственного космического агентства", - говорится в сообщении

Напомним, что Павел Дегтяренко был назначен главой Государственного космического агентства в августе 2017 года на пятилетний срок. Однако теперь он уволен, не доработав оговоренный в контракте срок.

Известно, что Павел Дегтяренко работает на госпредприятии КБ "Юное" с июля 1985 года. он прошел путь от инженера до главного конструктора и начальника главного научно-технического подразделения конструкторского бюро по системному проектированию боевых и космических ракетных комплексов.

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине впервые провели огневые испытания космической ракеты-носителя.

Ракже мы сообщали, что в Украине задержали главу космического агентства, который растратил миллионы, выделенные на спутник.