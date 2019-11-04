Разведение сил в Петровском на Донбассе было отложено из-за зафиксированных ранее обстрелов. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко во время брифинга. А произойти повторно разведение сможет не раньше, чем через семь дней. Об этом пишет Укринформ.

"Что касается неразведения в зоне Петровского. Вы знаете, что по нашим оценкам, разведение должно было начаться именно сегодня, но несколько дней назад были обстрелы в районе разведения, не просто в районе где-то там, а в конкретной зоне разведения, что было зафиксировано также СММ ОБСЕ. Поэтому мы вынуждены были перенести это разведение на тот период, когда снова, как мы договорились в 2016 году, будет достигнут семидневный период тишины ", - сказал Пристайко.

По его словам, как только будут достигнуты семь дней тишины, украинская сторона будет готова к следующему этапу разведения. В то же время министр подчеркнул, что с разведением сил в Петровском будет завершено выполнение всех предпосылок для проведения встречи лидеров стран "нормандского формата".

"Рассчитываем, что Российская Федерация все же найдет на этот раз время для того, чтобы четыре лидера встретились", - добавил Пристайко и заверил, что немецкий, французский и украинский стороны готовы к встрече.

Напомним, что в Минобороны сообщили, что разведение войск в Петровском в понедельник отменили.

Также мы писали о том, что в "ДНР" заявили о готовности к отводу войск в Петровском уже с утра.