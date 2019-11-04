Три дорожно-транспортных происшествия с участием машин, за рулем которых были нетрезвые водители, произошли за последние сутки в Киевской области. Об этом передает на Facebook сообщество "Киев Оперативный".

Одна авария зафиксирована около 13:00 3 ноября на автодороге М-03 (Киев-Харьков-Довжанский).

Фото: Facebook/ KyivOperativ

Патрульные получили вызов о ДТП. На месте происшествия инспекторы обнаружили автомобиль Hyundai Accent с механическими повреждениями. Как выяснилось, водитель не справился с управлением и наехал на металлический отбойник. При общении с ним стражи порядка заметили явные признаки алкогольного опьянения и предложили пройти осмотр. Результат - 1,71 промилле.

Второе ДТП случилось ночью в Борисполе на улице Киевский Путь, 35.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

Сознательный гражданин сообщил об аварии, виновник которой скрылся. Прибыв на место происшествия, полицейские увидели сбитые табличку банка и небольшое дерево. Пообщавшись со свидетелями ДТП, описавшими нарушителя, инспекторы отправились на его поиски.

Вскоре виновник аварии был найден. Им оказался водитель Citroën Berlingo с характерными повреждениями бампера и отсутствующим передним номерным знаком. 56-летний водитель оказался пьян. К тому же он признался, что употреблял алкоголь после совершения ДТП. Освидетельствование показало результат 1,88 промилле.

Третья авария случилась неподалеку от второй, на той же улице Киевский Путь, у дома №12.

Фото: Facebook/ KyivOperativ

Около 2:00 инспекторы приехали на вызов и увидели два столкнувшихся автомобиля: Mazda и ВАЗ. Как выяснилось, водитель ВАЗа не соблюдал дистанцию, из-​​за чего и произошло столкновение. Вдобавок он оказался нетрезвым. У него выявили в крови 1,10 промилле алкоголя.

На каждого водителя инспекторы составили административные материалы и отстранили их от управления.

Скриншот: Facebook/ KyivOperativ

Ранее "Страна" сообщала, что под Киевом пьяный водитель сбил беременную женщину. Его задержали неравнодушные прохожие.

Также мы рассказывали о драме в Одессе, где нетрезвый гражданин сбил пешехода, врезался в магазин и умер, пока полиция оформляла протокол.