В "ДНР" обвинили Киев в срыве разведения сил и средств у поселка Петровское, назначенное на понедельник, 4 ноября. Об этом передает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя представительства "ДНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслана Якубова.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский не раз заявлял о приверженности к отводу в Петровском. Однако, по мнению Якубова, "в очередной раз командование ООС саботировало указания верховного главнокомандующего, и отвода не произошло".

Отмечается, что представители "ДНР" выпустили в районе Петровского сигнальную ракету в знак готовности к отводу сил на данном участке. Но ответной реакции с украинской стороны не последовало.

Как сообщала "Страна", в штабе ООС заявили, что не будут реагировать на предложения "ДНР" начать разведение сил в районе Петровского 4 ноября, из-за того, что не был выдержан семидневный режим тишины.

По словам министра иностранных дел Вадима Пристайко, как только будут достигнуты семь дней тишины, украинская сторона будет готова к следующему этапу разведения. При этом разведение сил в Золотом, для которого также ждали "семи дней", в итоге хорошо провели и без отсчета этого срока.

Напомним, что в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине на основе данных от вооруженных формирований сообщили о завершении отвода сил и средств в районе Золотого.

О разведении сил в Золотом и перспективах после этого рассказала Олеся Медведева:

Видео: youtube.com/Страна.ua