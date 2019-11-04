Власти Львова приняли решение приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, предоставляющих услуги катания в конных экипажах. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

На брифинге 4 ноября заместитель городского головы по вопросам развития Андрей Москаленко заявил, что такое решение принято для расследования всех обстоятельств, связанных с субботним инцидентом, во время которого напуганные петардой лошади вылетели на тротуар и перевернули скамью, травмировав 15-летнюю девушку.

"Сегодня городская комиссия по туристической нагрузке провела заседание и приняла решение приостановить на одну неделю деятельность двух компаний, которые катают людей в каретах в центре города", - сказал журналистам Москаленко.

По его словам, специалисты навестят места, где содержат лошадей, и проверят, как за ними ухаживают. Также власти проведут "круглые столы" со всеми заинтересованными сторонами.

Москаленко также сообщил, что травмированную девушку прооперировали. Ее состояние сегодня утром было стабильным, с позитивной динамикой. По его информации, травмы получил и кучер кареты.

Властям города удалось найти и передать в полицию видео, на котором зафиксирован момент, когда неизвестные запускают фейерверки возле кареты с лошадьми.

Как писала "Страна", одну из лошадей, находившихся в злополучной упряжке, пришлось усыпить. Животное получило многочисленные переломы, не поддающиеся лечению в Украине и за рубежом.

Также мы рассказывали, что полиция в связи с происшествием открыла уголовное производство.