Глава Офиса президента на этот уикенд в очередной раз поехал отдыхать за границу.

"Страна" вчера сообщила, что Андрей Богдан с подругой Анастасией Сличной побывали в Италии на озере Гарда в Ломбардии. Там они остановились в роскошном отеле "Фазано", где номер-люкс всего за три ночи стоит почти две тысячи евро.

Пристрастие к дорогим курортам и к частым поездкам в короткие отпуска - визитная карточка главы ОП, который пользуется любой возможностью, чтобы провести денек-другой за пределами Украины.

"Страна" рассказывала, что этой осенью Богдан отдыхал в турецкой Каппадокии, а в конце лета "отжигал" на элитном французском курорте в Сен-Тропе.

Отдых Андрея Богдана в Италии вновь поднял тему - на какие средства глава Офиса президента ездит на курорты. И когда он задекларирует свои "отпускные"? Ведь согласно требованиям законодательства, чиновники обязаны декларировать свои крупные расходы (на сумму более 96 тысяч гривен) в течение 10 дней после их совершения.

Но Богдан этого не делает и вообще свою декларацию не подавал.

Где отдыхал Богдан с момента начала работы у Зе

В этот четверг Андрей Богдан отправился на отдых в Италию. 31 октября он прибыл в городок Гардоне-Ривьера в Ломбардии на озере Гарда, на севере страны. Как выяснила "Страна", глава ОП выбрал для отдыха 5-звездочную гостиницу Grand Hotel Fasano на побережье озера.

Три ночи в этой гостинице на двоих взрослых стоят 20 000 гривен за стандартный номер.

За аналогичный номер, но с видом на озеро придется доплатить еще 8 тысяч. В оба варианта включен завтрак. Также в отеле имеется шикарный спа, который хвалят в отзывах гости.

Вариант с самым дорогим номером стоит более 40 тысяч гривень за трое суток - это называется на сайте отеля "релакс уикенд".

В начале октября Андрей Богдан с друзьями отдохнули в турецкой Каппадокии. 3 октября он его друг, украинский застройщик, основатель компании SAGA Development Андрей Ваврыш были замечены в аэропорту турецкой столицы Анкары.

Богдан и Варвыш в Анкаре. Фото: lb.ua

Судя по всему, чиновник и бизнесмен решили провести отдых вместе со своими спутницами. Ваврыш опубликовал в соцсети фото из Каппадокии на фоне гор и воздушных шаров вместе со своей женой Татьяной. Как рассказали "Стране" люди из окружения Ваврыша, именно в эти дни у него с женой была годовщина отношений.

На фоне того же каппадокийского пейзажа с воздушными шарами сфотографировалась для Instagram девушка Богдана Анастасия Сличная.

В День независимости Украины Богдан проигнорировал праздник и улетел на три дня на элитный французский курорт Сен-Тропе. Там он был гостем на свадьбе 32-летнего юриста Андрея Довбенко, которого в СМИ называли "смотрящим" за Минюстом во времена Порошенко. Довбенко сыграл свадбу с адвокатом Анной Огренчук.

В Сен-Тропе, излюбленном месте отдыха миллионеров, Богдан прилетел 22 августа, на пре-пати, которое прошло в пафосном пляжном ресторане La reserve a la plage.

Сама свадьба Довбенко и Огренчук прошла в заведении Villa le Muriel blanc.

Как рассказал "Стране" источник, на торжестве было150 человек, а обслуживающий персонал в составе 70 человек из Киева прилетел за неделю до мероприятия. На свадьбу съехались судьи, в том числе из Верховного суда, чиновники, весь "высший свет" юридического мира.

Второй день свадьбы, который пришелся на День независимости Украины, 24 августа, праздновали на яхте, аренда которой стоила 200 тысяч евро.

После этого Богдан веселился в ресторане L'Opera. В распоряжении "Страны" оказалось видео, как Андрей Богдан веселится в шумной и веселой компании. Он возглавил процессию девушек с глубоким декольте, которые несли бутылки с шампанским под звуки гимна Украины.

Цены шампанского в этом ресторане стартуют от 490 евро за бутылку. Максимальная стоимость бутылки розе Dom Perignon – 75 тысяч евро.

Почему не декларирует?

До недавнего времени должность главы Офиса президента странным образом была не обязательной для подачи электронной декларации. Дело в том, что эти позиции не относятся к перечню госслужащих, то есть не подпадают под действиие закона "О предотвращении коррупции".

Однако в октябре этот закон поменяли - внеся туда и главу ОП, и его замов. Обновленный закон действует с 18 октября.

Правда, закон выписан достаточно хитро - отчитываться Богдан будет весной не за весь год, а только за его остаток с октября по декабрь (то есть за время действия документа).

Однако сообщать о крупных тратах он должен уже сейчас, что и пояснила НАПК в своем специальном разъяснении еще 29 октября.

Должен был подать декларацию еще в мае

Более того юристы, опрошенные "Страной", считают, что чиновник и по прежней редакции закона также должен был декларировать свои расходы и доходы.

Как рассказали "Стране" опрошенные нами юристы, в статье 3 закона "О предотвращении коррупции" (до внесения в них изменений) действительно "забыли" указать категорию чиновников, под которую подпадает глава администрации президента и его заместители.

Однако, о них не забыли в разделе "Финансовой контроль" и в разделе "Другие механизмы предотвращения коррупции" того же закона.

В части второй ст. 50 закона указано, что обязательной полной проверке электронной декларации подлежат служащие, занимающие должности, связанные с высоким уровнем коррупционных рисков, перечень которых утверждается НАПК.

Такой перечень был принят решением НАПК от 17 июня 2016 и зарегистрирован в Министерстве юстиции.

В соответствии с этим документом, должности главы администрации и его заместители имеют повышенный коррупционный риск. Следовательно, они являются лицами чьи электронные декларации обязательно должны пройти полную проверку.

А это автоматически означает, что они должны подавать е-декларацию. Ведь без нее невозможно выполнить требование закона о проведении проверки этой самой декларации.

Причем закон был нарушен дважды. Во-первых, Богдан сам не подал декларации. Во-вторых, организацию спецпроверки у своих замов проводит глава АП (часть вторая ст. 56 того же закона) - чего также не было сделано.

Кстати, под это правило подпадает и нынешний генпрокурор.

Руслан Рябошапка был назначен замом Богдана 21 мая 2019 года, следовательно спецпроверку должны были провести еще до вступления в должность. Но декларации он не подал, спецпроверку не прошел, а потому не имел права быть назначенным на должность заместителя.

Богдан теоретически может указать, что 20 июня Администрация преобразовалась в Офис президента - эта должность формально отсутствует даже в перечне НАПК. Однако до того момента он месяц работал главой АП, а следовательно должен был отчитаться о доходах, как это делали его предшественники и их заместители, чьи декларации до сих пор находятся на сайте НАПК.