В последнем выпуске проекта "Зважені та щасливі" на телеканале СТБ ушла Наталья Кириленко из команды розовых. 26-летняя участница за 10 недель в условиях телешоу похудела на 23 кг - до 95 кг. Многие зрители привязались к милой девушке и стали поддерживать ее на станице проекта в соцсетях, они выражали сожаление в связи с ее уходом.

В субботнем эфире на ток-шоу "Зважся!" Наталья Кириленко появилась в новом весе - девушка весит уже 77 кг - то есть после записи последнего выпуска, который сняли заранее, она уже сбросила 41 кг. Теперь у нее есть все шансы снова вернуться на главный телевизионный проект, ведь каждый год в лагере похудения проходит неделя возвращения участников.

Что известно о Наталье Кириленко

Наталье 26 лет, она родилась в с. Кищинцы Киевской области. По ее словам, она постепенно набирала лишний вес. В основном во время учебы, когда переедала или употребляла нездоровую еду. В старших классах школы она весила 70 кг. За время учебы набрала еще 25. Свою лепту внесла и беременность.

Когда Наталья пришла на проект ее вес составлял 118 кг при росте 169 см. Она говорила, что мечтает сбросить вес до 60 кг, встретить достойного мужчину для создания счастливой семьи и вырваться из села, где она работает продавцом ликеро-водочного отдела.

По образованию Наталья - сварщик первого разряда. В свободное время любит сочинять стихи и делать букеты из конфет. Ее семейная жизнь не сложилась. Она сама воспитывает 5-летнего сына, которого родила от мужчины старше ее на 15 лет. Участница проекта предположила, что, возможно, он не знает о существовании ребенка, ведь относился к отношениям несерьезно.

Так Наталья Кириленко выглядела в начале проекта

В Instagram ведущей проекта Аниты Луценко появилась свежее фото Наташи Кириленко, которая на взвешивании постшоу показала вес в 77 килограммов.

Наталья порадовала результатом Аниту Луценко Фото: instagram.com/anitasporty

В женственной блондинке в ярком платье не узнать прежнюю Наталью. Во время похудения она изменилась и внутренне. По словам Аниты Луценко, из заносчивой и грубой барышни Наталья превратилась в красотку, которая умеет говорить и видит себя со стороны. По словам фитнес-тренера, каждый раз Наташа вздрагивает, когда смотрит на себя "прошлую", ей стыдно за себя. "Но классно, когда человек смог это увидеть, изменить!", - поделилась мыслями ведущая.

Фото: пресс-служба СТБ

Сама Наташа тоже признается, что проект изменил ее жизнь - она начала бегать по 3 км, сгоняла вес, когда стояла в планке и проходила препятствия на высоте. Наталья никогда не скрывала, кто для нее самый главный мотиватор - сын Никита.

Все фото: instagram.com/natalyshka_kirilenko