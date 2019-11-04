Украинская певица Maruv, которая весной со скандалом отказалась ехать на "Евровидение" от Украины, получила престижную европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards - но уже как российская исполнительница.

Церемония награждения проходила в испанской Севилье 2 ноября. Maruv лично приехала на церемонию, чтобы получить награду. В своих InstaStories певица поблагодарила российских фанов за поддержку во время голосования.

В соцсетях начали обсуждать награду певицы - и то, что ранее от нее фактически отказались украинские власти, когда сделали все возможное, чтобы Марув не поехала не Евровидение в 2019 году.

Блогер Денис Гороховский написал: "Кабмин должен собраться на внеочередное совещание, чтобы решить это таки зрада или все-таки перемога. А вообще, это привет всем тем, кто травил ее и не пустил на Евровидение".

Журналист Юрий Молчанов: "Смотрю сейчас трансляцию MTV EMA 2019. Лучший артист по версии MTV Russia – Maruv. Ожидаемо. Севилья. Испания. Просто охрененная сцена. Музыка. Сборная солянка лучших со всего мира.

Почему-то не захотелось вспоминать весенний колхоз вокруг украинского евровидения. И как не тужился представить себе какого-нибудь Скрыпина с микрофоном возле роскошной Дуа Липы, или возле рок-иконы 2019 Лайама Галлахера (с вопросом "чей крым") – ничего, кроме атмосферы самогона в сельском клубе увидеть не получается. А ведь могли бы весной и не знать позорища".

Радиоведущий Макс Назаров: "Сегодня ночью наша украинка Maruv стала лучшей российской исполнительницей по версии MTV Europe Music Awards. Всегда приятно наблюдать, когда украинцы без лишнего пафоса, тихонько так побеждают.

Кого и как, вы видите сами, они побеждают своим оружием, самым главным, по сути, в то время, когда политика бессильна.

Но, вот незадача. На родине то остаётся неменьшей степени враг - тот самый озабоченный и трусливый чаще лжепатриот, оружие которого не творчество и достижения, а вопрос, чей Крым".

Правда, нашлись и хейтеры певицы, которые предложили ей "убираться за поребрик".

Украинский писатель Андрей Кокотюха: "Лучшей исполнительницей из России по версии MTV Europe Music Awards стала певица Maruv из Украины" - Мне, конечно, пофиг эта певица. Хотя сиськи так ничего. Но если у нее самоидентификация русской и она не возражает против подобных определений - может, менять гражданство и на**й за поребрик? Хотя ... Не при этой власти. Потому, наоборот, с нового года увидим здесь возврат Киркорова во дворец "Украина". Потому что есть же поезд "Львов - Москва"..."