В Госбюро расследований не хватает следователей. Эта проблема обострилась с учетом того, что с 20 ноября у Генпрокуратуры остается лишь функция процессуального руководства, а все незавершенные уголовные производства будут переданы другим правоохранительным органам, в том числе и ГБР. Среди прочих дел, которые получит ведомство - 5 тысяч томов "дел Майдана". Об этом в своем Телеграм-канале написал глава Госбюро расследований Роман Труба.

"Среди них (уголовных производств - Ред.)- 5 000 томов материалов "дел Майдана", которые новые следователи должны расследовать с самого начала. 5 лет расследований.

Проблема заключается в том, что следователей не хватает даже на те производства, которые у нас есть сегодня, ведь закон ограничил количество работников ГБР. Что будет, когда мы получим тысячи томов новых производств - спрогнозировать трудно", - напсиал шеф ГБР.

В то же время Роман Труба называет возможные пути решения проблемы.

"Исключить катастрофу можно, если Верховная Рада в сжатые сроки примет изменения в Закон о ГБР, которым отменит предельную численность наших сотрудников и упростит процедуру принятия на работу для отдельных следователей ГПУ", - считает Роман Труба.

Фото: web.telegram.org

Ранее "Страна" писала о том, что по данным главы ГБР, в ряде уголовных дел его ведомства фигурирует бывший генпрокурор Луценко.

Также мы сообщали, что в ГБР создадут новое подразделение по расследованию дел Майдана.