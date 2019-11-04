Юрист Андрей Портнов продолжил серию расследований деятельности ряда чиновников периода президентства Петра Порошенко (2014-2019 г.г.).

Общественный деятель сообщил новые факты о деятельности бывшего руководства концерна "Укроборонпром". Об этом говорится на Тelegram-канале Portnov.

Сообщается, что с июля по ноябрь 2015 года, "назначенные Порошенко функционеры "Укроборонпрома" украли у армии и перечислили на счета находящейся на Маршалловых островах в Микронезии (Федеративные штаты Микронезии - Ред.) компании Brasen Development LTD 26,9 миллионов гривен за несуществующие услуги.

На Маршалловых островах ничего не производится и не продается для украинской армии. Это обычное и неприкрытое хищение средств у военных, кража окружением Порошенко у собственной армии", - говорится в опубликованном сообщении.

Также Андрей Портнов заявил, что все вышеперечисленное процессуально оформят уже 4 ноября "и будем требовать задержаний виновных и допроса главного государственного фигуранта (Порошенко, - Ред.). Не переключайтесь".

Фото: t.me/PortnovUA

Как сообщала "Страна", власти Украины "заинтересованы" в закупке в Бразилии военно-транспортного самолета Embraer KC-390 - аналога отечественного Ан-178, который подходит под требования Минобороны и МВД.

Напомним, что генеральному директору "Укроборонпром" в набсовете концерна хотят повысить зарплату в 18 раз - до 18,6 млн гривен в год.