Министерство развития общин и территорий Украины обнародовало данные подключения отопления по состоянию на 08:30 4 ноября. Они опубликованы на странице ведомства в Facebook.

Согласно информации Министерства, к отоплению подключены 85,2% жилых домов и 90,6% объектов социальной сферы.

Фото: Facebook/ MinregionUkraine

При этом в Закарпатской, Ивано-Франковской и Тернопольской областях отапливаются 100% жилищного и социального фондов. 100% объектов социальной сферы подключены к отоплению в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях и 99,9% - в Хмельницкой.

Скриншот: Facebook/ MinregionUkraine

Почти 100% жилых домов отапливаются в Черниговской (99,8%), Ровенской (99,5%), Житомирской (99,3%) и Сумской (99,3%) областях.

В остальных регионах показатели ниже.

Между тем, как сообщала "Страна" с сегодняшнего дня Херсонский городской совет сократил длительность уроков в школах до 35 минут из-за отсутствия отопления.

Мы также цитировали слова премьера Гончарука, что, если контракт на транзит российского газа не будет продлен, в Украине возникнут проблемы с отоплением.