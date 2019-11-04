На выходных 2-3 ноября в Украине состоялись очередные игры футбольного чемпионата страны (УПЛ). В 13-м туре было зафиксировано сразу несколько побед с обилием забитых голов.

Действующий чемпион Шахтер на выезде победил Карпаты (0:3). Серебрянный призер Динамо Киев также крупно обыграли еще одну львовскую команду - ПФК "Львов" (4:0).

Обладатель бронзовых наград предыдущего чемпионата Александрия победила Мариуполь 3:1.

Вот результаты остальных матчей

Ворскла 0:1 Десна

Днепр 1:4 Заря

Колос 1:2 Олимпик

В грядущее воскресенье, 4 ноября, в Харькове состоится футбольная встреча-реванш между Шахтером и Динамо. Начало на ОСК "Металлист" в 17:00.

Напомним, что в среду 6 ноября "горняки" и в четверг, 7 ноября, динамовцы и александрийцы проведут крайние важные встречи в Лиге чемпионов и Лиге Европы соответственно.

Турнирная таблица УПЛ после 13 туров

Фото: terrikon.com

Как сообщала "Страна", полузащитник Шахтера Алан Патрик пропустит ответную игру с Динамо в чемпионате из-за дисквалификации.

Напомним, что после кубковой победы динамовцев Григорий Суркис вспомнил игру Динамо Киев в полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской Баварии.