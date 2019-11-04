Украинская певица Maruv получила престижную европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards (EMA). Любопытно, что артистка была представлена в номинации "Лучший российский исполнитель".

Церемония награждения проходила в испанской Севилье 2 ноября. Maruv лично приехала на церемонию, чтобы получить награду.

Фото с мероприятия певица публиковала в своих InstaStories. Там же она поблагодарила российских фанов, которые поддержали ее во время голосования.

Отметим, что на церемонию вручения MTV EMA всегда съезжается множество знаменитостей. В этом году среди почетных гостей были звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и другие.

Фото: instagram.com

Весной вокруг имени Марув разразился скандал: она победила в украинском национальном отборе на Евровидение, но ехать на песенный конкурс в Израиль отказалась.

Дело в том, что организаторы отбора - "Суспильне мовлення" - предложили певице такие условия контракта, что она не стала его подписывать. Вслед за Марув отказались и другие победители Нацотбора.

Организаторы выдавили певицу с конкурса потому, что она гастролировала в России и не собиралась прекращать это делать.

Ранее "Страна" писала о том, что украинская певица Марув снялась в рекламе для российского Comedy.

Также мы сообщали, что Марув обматерила МАУ за кражу вещей из багажа.