Марув получила престижную премию MTV как певица из России
Украинская певица Maruv получила престижную европейскую музыкальную награду MTV Europe Music Awards (EMA). Любопытно, что артистка была представлена в номинации "Лучший российский исполнитель".
Церемония награждения проходила в испанской Севилье 2 ноября. Maruv лично приехала на церемонию, чтобы получить награду.
Фото с мероприятия певица публиковала в своих InstaStories. Там же она поблагодарила российских фанов, которые поддержали ее во время голосования.
Отметим, что на церемонию вручения MTV EMA всегда съезжается множество знаменитостей. В этом году среди почетных гостей были звезда мирового футбола Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес, голландская супермодель Даутцен Крус, испанская актриса Пас Вега, пуэрто-риканская супермодель Джоан Смоллс и другие.
Фото: instagram.com
Весной вокруг имени Марув разразился скандал: она победила в украинском национальном отборе на Евровидение, но ехать на песенный конкурс в Израиль отказалась.
Дело в том, что организаторы отбора - "Суспильне мовлення" - предложили певице такие условия контракта, что она не стала его подписывать. Вслед за Марув отказались и другие победители Нацотбора.
Организаторы выдавили певицу с конкурса потому, что она гастролировала в России и не собиралась прекращать это делать.
Ранее "Страна" писала о том, что украинская певица Марув снялась в рекламе для российского Comedy.
Также мы сообщали, что Марув обматерила МАУ за кражу вещей из багажа.