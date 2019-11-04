В Каменском Днепропетровской области задержан мужчина, которого подозревают в изнасиловании 13-летней девочки. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

3 ноября в полицию обратилась мать школьницы. Женщина сказала, что, когда ее не было дома, 35-летний мужчина изнасиловал ее дочь.

Полицейские Каменского по горячи следам задержали местного жителя, который может быть причастен к совершению этого преступления.

Фото: dp.npu.gov.ua

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении задержанному подозрения по ч. 4 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы.

К сожалению, насилие над несовершеннолетними в Украине не редкость. Как сообщала "Страна", в конце октября взрослый мужчина пытался изнасиловать семилетнюю девочку в Обухове.

А в середине месяца десять мужчин подвергли насилию двух девушек-подростков.