Какой сегодня праздник

5 ноября в мире - день распространения информации о проблеме цунами и Ночь Гая Фокса в Англии. Сегодня украинскому тренеру Олегу Блохину исполняется 67 лет. Именины у Александра, Владимира, Ивана, Максима, Николая, Петра и Якова.

Народные и церковные праздники

Православные почитают память апостола Иакова, которого прозвали "братом Господним". По одной из версий, Иаков был двоюродным братом Иисуса и приходился сыном Иосифу до его венчания с Марией. Он принял мученическую смерть в 63 года – язычники сбросили его с крыльца храма и забили камнями.

На народном календаре - День Якова. Люди верили, что птицы в этот день могут успокоить землю своим пением, проводили обряды для хорошего урожая, заготавливали дрова на зиму. Молились Якову как покровителю мужчин, которые выполняют тяжелую работу.

Международные праздники

Сегодня в мире - день распространения информации о проблеме цунами. Его отмечают с 2005 года по инициативе Японии и Генассамблеи ООН. Выбор даты связывают с историей "Инамура-но-хи" о чудесном спасении жителей деревни благодаря крестьянину, который пожертвовал своим имуществом ради спасения людей. Для того, чтобы предупредить об опасности, он сжег свой урожай.

В Британии отмечают один из самых зажигательных праздников – Ночь Гая Фокса, также известную как ночь костров и ночь фейерверков. Это единственное мировое событие, которое отмечается в честь преступника Гая Фокса. Он был участником Порохового заговора 1605 года против английского и шотландского короля Якова I. Именно его чучело ежегодно сжигают, празднуя спасение монарха.

В Беларуси и России свой профессиональный праздник отмечают военные разведчики. В Украине праздник отмечают 7 сентября.

События и даты

В 1935 - в Киеве пустили первый троллейбус.

В 1935 году компания Parker Brothers приобрела права на настольную игру "Монополия" у ее разработчика Чарльза Дэрроу. Экономическая стратегия стала самой продаваемой игрой года в Америке и помогла американцам пережить последствия Великой депрессии.

В 1953 - в Киеве открыт мост Патона через Днепр.

В 1958 году Белорусский автомобильный завод в Жодино выпустил с конвейера первый автосамосвал.

В 1963 - открытые станций киевской подземки "Политехнический институт" и "Шулявская".

В 1965 - открыли станции "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", а также электродепо "Дарница".

В 1971 открыли еще ряд станций столичного метро- "Святошино", "Нивки" и "Берестейская".

В 1975 году умер Франсиско Франко, испанский диктатор и фашист.

Сегодня исполняется 81 год со дня рождения известного французского певца американского происхождения Джо Дассена, который родился в Бруклине и умер 20 августа 1980 года в Папеэте.

Сегодня известный украинский футболист и тренер Олег Блохин отмечает 67 лет. Он признан лучшим футболистом Европы 1975 года.

Также день рождения у российского политика радио- и телеведущей Ксении Собчак, которая 13 сентября вышла замуж за театрального режиссера Константина Богомолова. Сегодня Собчак исполняется 38 лет.

Именины

День ангела - у Александра, Владимира, Ивана, Максима, Николая, Петра и Якова.

Лунный календарь

5 ноября - девятый лунный день (растущая Луна). Он считается одним из самых неблагоприятных в лунном цикле. Астрологи предупреждают, что сегодня нужно быт начеку, ведь высока вероятность попасть на удочку иллюзий, обманов, искушений. Возможно чувство тревоги, обострения болезней, сложности на работе. Высока вероятность конфликтов, но их лучше избегать, поскольку они не принесут удовлетворения ни одной из сторон.