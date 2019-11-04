Под Днепром местный житель во время сбора грибов обнаружил тайник с армейским оружием и боеприпасами. Инцидент произошел 2 ноября в лесопосадке у села Опытное. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.

"В схроне полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.

Уточняется, что оружие изъяли и направили на экспертизу.

Фото: dp.npu.gov.ua

"Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК", - уточнили в полиции.

Напомним, на днях СБУ выявила сразу два схрона: у нефтяных скважин под Львовом и в лесополосе под Херсоном.

Также мы сообщали, что в Одессе мужчина хранил арсенал оружия в схроне и продавал его на интернет-форумах.