В лесу под Днепром грибник на тихой охоте обнаружил тайник с гранатометами. Фото
Под Днепром местный житель во время сбора грибов обнаружил тайник с армейским оружием и боеприпасами. Инцидент произошел 2 ноября в лесопосадке у села Опытное. Об этом сообщается на сайте ГУНП Днепропетровской области.
"В схроне полицейские обнаружили 2 гранатомета типа "Муха" и 110 патронов калибра 5,45 к автомату Калашникова", - говорится в сообщении.
Уточняется, что оружие изъяли и направили на экспертизу.
Фото: dp.npu.gov.ua
"Сейчас принимаются меры по установлению и задержанию злоумышленника, который спрятал огнестрельное оружие и патроны. Сведения по данному факту внесены в ЕРДР предварительной правовой квалификацией по ч.1 ст.263 УК", - уточнили в полиции.
Напомним, на днях СБУ выявила сразу два схрона: у нефтяных скважин под Львовом и в лесополосе под Херсоном.
Также мы сообщали, что в Одессе мужчина хранил арсенал оружия в схроне и продавал его на интернет-форумах.