В Швейцарии в возрасте 80 лет скончалась актриса и певица Мари Лафоре, которая в 1960-1970-х годах была самой узнаваемой в мире французской звездой. Как передает The Washington Post, артистки не стало 2 ноября.

Уроженка Франции, Мари Лафоре умерла в швейцарском городе Женолье.

Всем заставшим СССР была известна мелодия одной из ее песен "Manchester et Liverpool", которую использовали в качестве музыкальной заставки прогноза погоды в программе "Время".

Песня Лафоре. Видео: YouTube/ Balam311

Прогноз погоды на советском ТВ. Видео: YouTube/ Kedrovnik

Музыкальная карьера Мари началась благодаря случаю. В 19 лет она без подготовки приняла участие в конкурсе "Рождение звезды" на радиостанции "Europe 1", заменив заболевшую сестру. Лафоре победила в этом конкурсе и вскоре стала популярной певицей.

В 1960 году Лафоре дебютировала в кино, снявшись в детективе "На ярком солнце" вместе с Аленом Делоном. В 1978 году певица переехала в Женеву, приняв швейцарское гражданство.

Последние 30 лет Лафоре почти не выступала с концертами, посвятив себя кино и театру.

Ранее "Страна" сообщала о смерти популярной украинской актрисы Марии Куклиной.

Мы также писали, что 3 ноября в Москве в театре имени Вахтангова был прерван спектакль "Последние луны" из-за плохого самочувствия известного актера 85-летнего Василия Ланового.