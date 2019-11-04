Компания Apple предупредила пользователей старых iPhone и iPad, что их устройства могут отключиться от интернета. Речь идет о гаджетах, выпущенных до 2012 года. С 3 ноября эти устройства могут "превратиться в кирпич" без обновления.

Что происходит

3 ноября после 14:00 по киевскому времени у старых моделей нужно обновить iOS, чтобы и дальше с помощью GPS-навигации определялось местоположение, отображалась дата и время. Без этого перестанут работать синхронизация с iCloud, загрузка почты, просмотр веб-страниц, навигация. Также устройства не смогут получать обновления ПО беспроводным способом. Причина - в устаревших GPS модулях. Каждые 19 лет их надо перезагружать, в противном случае произойдет сбой.

Кого это касается

Речь идет о моделях 2012 года и более и ранних - iPhone 5 и iPad 4 поколения, iPhone 4s, iPad mini первого поколения, iPad 2 и iPad 3.

Что делать

Чтобы избежать отключения телефона или планшета от Всемирной сети, владельцы старых iPhone и iPad должны произвести обновление программного обеспечения. Для iPhone 5 и iPad 4 должно быть установлено iOS 10.3.4. Для остальных старых моделей - версия iOS 9.3.6. При этом проблема не коснется iPad, поддерживающих только Wi-Fi.

Если пользователи не успели сделать обновления и устройство уже потеряло доступ к интернету, на сайте компании Apple пишут, что в этом случае нужно создать резервную копию и обновить систему с помощью Mac или ПК, поскольку автоматическое обновление ПО и обновление через iCloud Backup больше не будут работать.

Apple не будет выпускать обновление для iPhone 4, 3GS, 3G и 2G, а также для iPad первого поколения, так что эти устройства лишатся доступа в сеть, почту, iCloud и другие сетевые сервисы. Обойти это можно только при помощи так называемого Jailbreak, - неофициальной перепрошивки. Однако это может быть небезопасно для устройства.