Гражданин России повредил флагшток с черно-красным флагом возле памятника Небесной Сотни. Инцидент произошел в городе Вишневое Киевской области.

Об этом сообщается на сайте регионального ГУНП.

"На правонарушителя указал свидетель, который заметил вандала из окна своей квартиры и сразу вызвал полицию", - сказано в сообщении.

Правоохранители выяснили, что повредил флагшток 45-летний гражданин Российской Федерации, который приехал к родственникам в с. Святопетровское, он имеет вид на постоянное место жительства в Украину.

Фото: kv.npu.gov.ua

"Нарушитель при общении с полицейскими вел себя неадекватно: то громко плакал, то начинал смеяться. В то время, когда вышел в коридор за естественными потребностями, неожиданно он выпрыгнул в окно с третьего этажа админздания. Полицейским мужчина объяснил свой "полет", что для него просто играет громко музыка", - говорится в сообщении.

Для оказания медицинской помощи полицейские вызвали карету скорой помощи, мужчину доставили в больницу с травмами тела.

В отношении правонарушителя работники полиции составили административный протокол по ст.173 (мелкое хулиганство) КоАП.

Сейчас в Государственной миграционной службе Украины готовится ходатайство об отмене иностранцу вида на жительство, выдворении его из страны с запретом дальнейшего въезда в Украину.

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