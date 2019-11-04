Убитая 2 ноября под Одессой 14-летняя девочка, чье тело нашли в лесополосе на следующий день, была из благополучной семьи. Об этом передает "УНИАН" со ссылкой на чиновников горсовета Одессы.

Как выяснилось, убитая и задержанный 15-летний подозреваемый в преступлении, с которым девочку видели в последний раз, учились в одной одесской школе №71.

Замдиректора департамента образования и науки Одесского городского совета Оксана Скебало сказала, что погибшая воспитывалась в благополучной семье.

"Девочка не состояла на учете, она была адекватная. Ситуация будет изучаться. Сегодня специалисты выедут в школу, проверят, какая работа проводилась психологом, проанализируют ситуацию в классе", - отчиталась на заседании в мэрии Скебало.

Между тем мэр Одессы Геннадий Труханов поручил профильным подразделениям горсовета провести необходимые проверки и продумать возможные превентивные меры.

Вчера "Страна" рассказывала о задержании подозреваемого в убийстве 9-классника. До задержания он прятался у знакомых.

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