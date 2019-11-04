Председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Кравцов сообщил, что во время новогодних и рождественских праздников планируется пустить 35 дополнительных пассажирских поездов дальнего следования. Об этом сообщается на сайте компании.

По словам Кравцова, регулярных поездов и дополнительных рейсов хватит, чтобы перевезти почти полмиллиона пассажиров, путешествующих по железной дороге во время зимних праздников. Председатель компании добавил, что в период праздников "Укрзализныця" увеличит объем пассажирских перевозок на несколько процентов по сравнению с прошлым годом.

Кравцов также рассказал, что возглавляемое им акционерное товарищество продолжает работать над запуском новых международных железнодорожных маршрутов.

"Одним из главных вопросов является установление со следующего года сообщения с Берлином", - уточнил Кравцов.

Как сообщала "Страна", многие пассажирские составы в Украине находятся в крайне плачевном состоянии. Мы публиковали фото вагона, в котором на грязной оконной раме выросли грибы. При этом в 2020 году "Укрзализныця" хочет поднять цены на проезд в поездах.