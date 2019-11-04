Президент США Дональд Трамп предложил главам государств и правительств стран из Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) провести специальный саммит в Вашингтоне в начале 2020 года. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Сам Трамп не приехал на саммит АСЕАН, проходящий в эти дни в столице Таиланда. Приглашение главы Белого дома было зачитано перед участниками саммита сегодня его советником по вопросам национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Американский чиновник также заявил, что в настоящее время территориальные претензии Пекина в Южно-Китайском море стали препятствием для стран региона на пути к богатым углеводородами морским районам.

Как отмечают СМИ, 4 ноября на встрече с представителями США в рамках саммита АСЕАН семь из десяти стран Юго-Восточной Азии были представлены министрами иностранных дел. Согласно протоколу, на мероприятии должны были присутствовать президенты или премьер-министры государств. Правила представительства на встрече соблюли лишь Таиланд, Вьетнам и Лаос, от которых присутствовали премьер-министры.

Нарушение протокола стало ответом на решение президента США Трампа и вице-президента США Майка Пенса не приезжать в Бангкок на фоне занятости из-за предвыборной кампании.

Ранее "Страна" сообщала, что по пути на саммит произошел пожар на борту самолета японского премьера Синдзо Абэ.

Мы также рассказывали, что предыдущий саммит Ассоциации тоже состоялся в Таиланде летом. Во время проведения форума произошли теракты.