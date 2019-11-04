После того, как "летописцы" засняли Анатолия Матиоса в аэропорту он вспомнил про "табу на анал"
В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины, вылетев во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября.
Матиос прокомментировал эти публикации в своем Facebook, не выбирая выражений.
В посте, не очень цензурно озаглавленном "Летописцы, бл@", экс-прокурор отругал авторов публикаций и сравнил их сразу с Павликом Морозовым и Швондером.
Однако после потока ругательств все же признал, что в аэропорту был. Правда, не признался, куда именно вылетел.
Скриншот: Facebook/ MatiosAnatolii
"...Лечу лоукостом со своей любимой женой. Не забудьте нас встретить когда вернемся на днях!", - написал Матиос.
Также бывший правоохранитель поблагодарил журналистов, сообщивших о его отъезде и поймавших его в свой объектив в зале вылетов, за бесплатный пиар. Но предположил, что получили эти "летописцы" за свою работу не дороже, чем "100 долларов-анал табу" (видимо, таким образом экс-военный прокурор делает смысловой отсыл в котексте недавнего секс-скандала с нардепом Яременко).
Фото: Facebook/ MatiosAnatolii
Напомним, весной уже прокатывалась волна слухов о побеге Матиоса за границу. Позже, летом, тогда еще прокурор комментировал их, уверяя, что отлучался по страшно важным делам ведомства.