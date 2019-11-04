В СМИ и соцсетях появилась информация о том, что бывший военный прокурор Анатолий Матиос покинул территорию Украины, вылетев во Франкфурт из аэропорта "Жуляны" в воскресенье, 3 ноября.

Матиос прокомментировал эти публикации в своем Facebook, не выбирая выражений.

В посте, не очень цензурно озаглавленном "Летописцы, бл@", экс-прокурор отругал авторов публикаций и сравнил их сразу с Павликом Морозовым и Швондером.

Однако после потока ругательств все же признал, что в аэропорту был. Правда, не признался, куда именно вылетел.

Скриншот: Facebook/ MatiosAnatolii

"...Лечу лоукостом со своей любимой женой. Не забудьте нас встретить когда вернемся на днях!", - написал Матиос.

Также бывший правоохранитель поблагодарил журналистов, сообщивших о его отъезде и поймавших его в свой объектив в зале вылетов, за бесплатный пиар. Но предположил, что получили эти "летописцы" за свою работу не дороже, чем "100 долларов-анал табу" (видимо, таким образом экс-военный прокурор делает смысловой отсыл в котексте недавнего секс-скандала с нардепом Яременко).

Фото: Facebook/ MatiosAnatolii

Напомним, весной уже прокатывалась волна слухов о побеге Матиоса за границу. Позже, летом, тогда еще прокурор комментировал их, уверяя, что отлучался по страшно важным делам ведомства.