Полиция Вьетнама задержала восемь подозреваемых в причастности к смерти 39 мигрантов, тела которых обнаружили 23 октября в грузовике в британском Эссексе. Об этом сообщает Sky News.

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Напомним, утром 23 октября в британском индустриальном парке в городе Грейс графства Эссекс была обнаружена жуткая находка - грузовой контейнер с 39 мертвыми нелегалами. Сначала появилась информация о том, что погибшие - китайцы, а грузовик прибыл на пароме из бельгийского города Зебрюгге. 2 ноября полиция Эссекса сообщила, что погибшие являлись гражданами Вьетнама. Среди них - 8 женщин и 31 мужчина. Вероятно они умерли от переохлаждения.

Также мы сообщали, что по подозрению в убийстве задержали 25-летнего водителя грузовика Мо Робинсона из Северной Ирландии, которого обвинили в непредумышленном убийстве.