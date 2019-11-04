Член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Украины Николай Пугачев сообщил, что за январь-сентябрь 2019 года экспорт отечественных зерновых увеличился на 44% по сравнению с прошлым годом и достиг рекордных 39,8 млн тонн. Об этом передает сайт Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Как отметил Пугачев, стоимостные объемы поставок выросли на 42,5% - до 6,83 млрд долл. США.

За первых девять месяцев 2019 года за границу было продано 137 млн т пшеницы (на 2,5 млрд долл. США), кукурузы - 22,6 млн т (3,7 млрд долл. США), ячменя - 3,3 млн т (0,6 млрд долл. США).

Крупнейшими покупателями украинского зерна в январе-сентябре 2019 года, как и прежде, были страны Африки, Азии и Европы.

Лидирующую позицию в рейтинге крупнейших импортеров отечественных зерновых несколько лет подряд удерживает Египет. Его доля в общем экспорте этой продукции в январе-сентябре составила 14,1% стоимостных объемов поставок. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года эта страна на 75% увеличила сумму на закупки зерна - до 966 млн долл. США.

Заметные доли в украинском экспорте зерновых приходились на Китай (9,6%), Испанию (7,5%), Турцию (7,4%), Нидерланды (6,8%), Индонезию (5,1%), Бангладеш ( 3,9%), Израиль (3,4%), Тунис и Италию (по 3,1%). Вместе эти 10 стран приносят 64% доходов от всего экспорта продукции указанной группы.

В начале этого года "Страна" подводила итоги по объемам торговли за предыдущий год. Согласно статистике, в 2018 году в Украине импорт превысил экспорт почти на $10 млрд.

Мы также рассказывали, что в январе-мае 2019 года Украина экспортировала в Россию товаров на 11,7% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.