И никакого кэша. Работники центральных органов власти будут получать зарплату только на карточки - Дубилет
Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что правительство приняло постановление о переводе выплат зарплат всем работникам центральных органов власти на безналичную форму. Изменения чиновник анонсировал на своей странице в Facebook.
По словам Дубилета, на выплату зарплат сотрудникам центральных органов власти и обладминистраций, а также на банковские комиссии за выплаты наличными ежегодно уходит 60 млн грн. Также немало тратится на выплаты командировочных. При этом зарплату наличными получают всего около 7% сотрудников.
Поэтому Кабмин решил полностью перейти на безналичные зачисления.
"Вчера мы приняли постановление Кабмина, которым переводим все выплаты сотрудникам органов власти в безналичную форму. Это вопрос не только сбережения государственных средств, но и элементарной финансовой культуры. Никакой cashless мы не построим, если не начнем с себя", - написал Дубилет.
Скриншот: Facebook/ dubilet
Министр добавил, что как бывший банкир уверен, что решение правительства не лишит банки дохода.
"Для них работа с наличными, даже с комиссией, - это также убыточная история", - отметил Дубилет.
Ранее "Страна" писала, что Дубилет, который является автором идеи "цифровизации" и ухода от бумажного документооборота, порезался в Кабмине о лист А4.
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