В Москве в воскресенье вечером, 3 ноября, в театре имени Вахтангова был прерван спектакль "Последние луны" из-за плохого самочувствия известного актера 85-летнего Василия Ланового. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на информацию от зрителей спектакля.

Василий Лановой. Фото: goodhouse.ru

По предварительной информации, артист почувствовал недомогание прямо перед выходом на сцену. Ему тут же вызвали скорую помощь, но лучше артисту не стало.

Представители Ланового и театра имени Вахтангова пока не прокомментировали информацию.

Известно, что Василий Лановой Актер театра и кино Василий Лановой с 1957 года играет в Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова. В 1985 году стал народным артистом СССР, в 2019 году он удостоился звания героя Труда России.

Напомним, это уже не первый раз, когда спектакль отменяют из-за болезни Ланового.

Также мы сообщали, что Армена Джигарханяна выписали из больницы после операции по установке кардиостимулятора.