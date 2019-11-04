3 ноября в эфире 1+1 прошел 11 выпуск проекта "Танцы со звездами". Во время передачи на сцену вышли Влад Яма и Наталья Могилевская. Вместе они участвовали в двух сезонах - первом и третьем. Оба раза заняли второе место.

"Был ли у нас с Натальей роман? Да, конечно, был" - рассказал Яма перед выходом на паркет. В ролике он также вспомнил, что немного побаивался Могилевскую, когда стал с ней в пару в первый раз, ведь она была звездой. А также, что они репетировали в зале с 9 утра до полуночи, перекусывая на бегу, на заднем сиденье машины.

Могилевская - рекордсмен по участию в этом танцевальном проекте. В третий раз, в пятом сезоне, вместе с Игорем Кузьменко она заняла первое место.

Накануне эфира с Могилевской Влад Яма опубликовал в Instagram фото со своей женой Лилианой "С моей красавицей" - подписал он.

В комментариях пользователи поинтересовались, не беременна ли его супруга. "Кажется, нет" - ответил Вдад Яма. Обычно хореограф не выставляет напоказ свою личную жизнь. Долгое время он скрывал факт своей женитьбы, о рождении сына Лиона рассказал спустя два года и до сих не показывает в соцсетях лицо ребенка.

С будущей супругой Влад Яма познакомился в 2007 году, после завершения первого сезона "Танцев" с Могилевской. Предложение сделал в 2014 году.