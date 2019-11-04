Фильм Тодда Филлипса "Джокер" и исполнитель роли главного героя Хоакин Феникс были номинированы на 16 премий "Оскар" из 24 существующих номинаций. Об этом со ссылкой на официальную страницу студии Warner Bros. сообщает TopNews.

Компания хочет видеть "Джокера" в категориях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучшая мужская роль" (Хоакин Феникс), "Лучшая мужская роль второго плана" (Роберт де Ниро), "Лучшие визуальные эффекты", "Лучший монтаж", "Лучший саундтрек", "Лучший грим и прически" и некоторых других второстепенных.

Все претенденты на "Оскар" официально будут объявлены 13 января 2020 года.

Напомним, что "Джокер" стал самым кассовым среди картин с рейтингом R (запрещенных к просмотру детям до 17 лет из-за возможных сексуальных сцен, эпизодов с употреблением наркотиков и насилием).

Ранее "Страна" цитировала мнение блогера о нашумевшей картине "Джокер".

Мы также рассказывали, что в сентябре лента получила главный приз 76-го Венецианского кинофестиваля "Золотой лев".