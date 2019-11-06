В среду, 6 ноября, китайская компания Xiaomi презентовала новый смартфон с пятью камерами. На международном рынке новинка CC9 Pro вышла под названием Mi Note 10. Ее уже называют одним из лучших камерофонов 2019 года. Что известно о новом гаджете от Xiaomi, который презентовали в Китае, а затем и в Европе.

Характеристики Mi Note 10

Память оперативная - 6-8 ГБ, встроенная флэш-память - 128-256 ГБ.

ОС Android 9.0 Pie с интерфейсной надстройкой MIUI 11.

Процессор в смартфоне - это среднеуровневая SoC Snapdragon 730G (слегка разогнанный вариант Snapdragon 730), которая позиционируется как игровая платформа для смартфонов среднего уровня.

Аккумулятор на 5200 мАч с быстрой зарядкой на 30 Вт. Полностью аккумулятор смартфона будет заряжаться за 65 минут, за полчаса он зарядится на 58%.

Экран нового флагмана - AMOLED-дисплей с каплевидным вырезом изогнутым по бокам. Производитель называет его гиперболическим экраном. В смартфоне 6,47-дюймовый OLED-экран с разрешением Full HD+ и встроенный сканер отпечатков пальцев.

Камера состоит из пяти фотомодулей в левом верхнем углу. Главный модуль впервые в смартфонах представлен сенсором Samsung S5KHMX с разрешением 108 Мп. Также впервые смартфон будет оснащен светосильным объективом с восемью линзами и диафрагмой F/1,69, правда, только в версии Premium Edition. Это должно обеспечить возможность делать детализированные фото даже в условиях плохого освещения.



Также новинку оснастили 12-мегапиксельным "портретником" на 50 мм с диафрагмой F/2,0, 20-мегапиксельным "шириком" с углом обзора 117 градусов и диафрагмой F/2,2, а также "телевиком" на 5 Мгп с диафрагмой F/2.0. Последний обеспечивает пятикратный оптический зум и оптическую стабилизацию. Последний пятый модуль предназначен для макросъемки.

В гаджете есть две светодиодных вспышки для мягкого рассеивания света и для фото в ночное время.

Сообщается. что пентакамера на 108 Мп позволит создавать четкие изображения, которые можно будет кадрировать без потери качества. На сайте компании появилось несколько примеров изображений:

Другие данные - смартфон оснастили динамиком с большой акустической камерой, двухдиапазонным приемником GPS, двухдиапазонным Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Также в нем есть стандартный аудиоразъем 3,5 мм и порт USB, инфракрасный излучатель для управления бытовой техникой и NFC для бесконтактных платежей.

Палитра новинка представлена в трех цветах: белом, зеленом, черном.

Цена

С 5 ноября открыт предаказ на новинку. Реальные продажи стартуют 11 ноября.

Официальные цены такие:

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти - $400 (9844 грн по текущему курсу );

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти - $440 (10 829 грн по текущему курсу);

Premium Edition с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти - $500 (12 305 грн).

Ожидается, что в украинских магазинах средние цены будут отличаться от официальных на 5-7 тыс грн. Стоимость Mi Note 10 із 6/128 Гб будет примерно 15 120 грн; Mi Note 10 Pro с 8/256 Гб - 17 880 грн.

Некоторые сайты уже открыли возможность предзаказа. Например, в "Алло":

модель на 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти стоит 14 499 грн (в продаже с 21 ноября)

модель на 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти - 15 999 грн (в продаже с 28 ноября)