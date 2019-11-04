Три человека погибли в жутком ДТП, которое сегодня утром, 4 ноября, произошло на Кольцевой дороге в Киеве. Об этом сообщает "Киев оперативный" на своей странице в Facebook.

"Масштабное смертельное ДТП произошло на Кольцевой, неподалеку от поворота на Стеценко. По предварительной информации, в результате аварии погибли три человека. Детали этого ужасного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

К сообщению добавлено видео, на котором видно, что тела погибших разбросаны по проезжей части, а рядом стоят два разбитых автомобиля.

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Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве в результате ДТП ГАЗ-3110 разорвало на две части, погиб один человек, еще пятеро в больнице.

Также мы сообщали, что под Хмельницким в ДТП с перевернувшимся автобусом пострадали 8 человек.