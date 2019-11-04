Европейский триумф американок Тейлор Свифт и Билли Айлиш. MTV Europe Music Awards назвало лучших исполнителей года
В Севилье в воскресенье вечером, 3 ноября, вручали премию MTV Europe Music Awards, триумфаторами которой в этом году стали девушки - американки Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Об этом сообщает издание Variety.
17-летняя Айлиш получила две награды в номинациях "Лучший новый артист" и "Лучшая песня" (за композицию "Bad Guy"), обставив Ариану Гранде и рэпера Post Malone.
Песня-победительница MTV EMA. Видео: YouTube/ Billie Eilish
Свифт завоевала статуэтку как лучшая исполнительница из США. Кроме того, она также была отмечена наградой за лучший клип к песне "Me!".
Клип - победитель года. Видео: YouTube/ Taylor Swift
Канадский певец Шон Мендес победил в номинации "Лучший артист".
Церемония вручения наград состоялась в испанской Севилье, в выставочном центре Fibes. Интересно, что все трое победителей в главных номинациях премии европейского MTV отсутствовали на мероприятии.
Ранее "Страна" сообщала, что в MTV назвали лучшую песню 2019 года. Смотрим и слушаем здесь.