В Севилье в воскресенье вечером, 3 ноября, вручали премию MTV Europe Music Awards, триумфаторами которой в этом году стали девушки - американки Тейлор Свифт и Билли Айлиш. Об этом сообщает издание Variety.

17-летняя Айлиш получила две награды в номинациях "Лучший новый артист" и "Лучшая песня" (за композицию "Bad Guy"), обставив Ариану Гранде и рэпера Post Malone.

Песня-победительница MTV EMA. Видео: YouTube/ Billie Eilish

Свифт завоевала статуэтку как лучшая исполнительница из США. Кроме того, она также была отмечена наградой за лучший клип к песне "Me!".

Клип - победитель года. Видео: YouTube/ Taylor Swift

Канадский певец Шон Мендес победил в номинации "Лучший артист".

Церемония вручения наград состоялась в испанской Севилье, в выставочном центре Fibes. Интересно, что все трое победителей в главных номинациях премии европейского MTV отсутствовали на мероприятии.

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