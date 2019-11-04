В Киеве правоохранительные органы задержали злоумышленника, который за вознаграждение предлагал способствовать назначению на руководящие должности в правоохранительные и государственные органы. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Аферист представлялся внештатным помощником и близким товарищем высшего руководства страны, в том числе и президента Зеленского. Он подыскивал клиентов через контакты в деловых кругах и с чиновниками среднего звена.

В частности, за должность директора одного из государственных предприятий злоумышленник выставил цену в почти 1,5 миллиона долларов. В этом случае он ссылался на свои связи и уверял, что вопрос якобы решается непосредственно через руководство Офиса президента Украины.

Фото: ssu.gov.ua

"Правоохранители задержали мошенника в центре столицы, согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, после получения части аванса в размере 50 тысяч долларов", - говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что за взятку в $100 000 детективу НАБУ директора госпредприятия взяли под стражу на два месяца, но с правом залога почти в 5 миллионов.

Также мы сообщали, что в Одессе СБУ за взятку задержала своего же сотрудника.