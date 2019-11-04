В Украине 4 ноября закончились осенние каникулы в школах, которые длились неделю с 28 октября. Интересно, что накануне вечером в Украине начали массово гуглить "как поднять температуру тела" и "как заболеть".

Этот запрос стал популярным в поисковой системе Google 3 ноября - в последний день отдыха школьников. Об этом говорят данные сервиса Google Trends среди украинских пользователей.

Осенние каникулы в школах заняли 7 дней. Следующие, зимние, продлятся 16 дней - с 23 декабря по 7 января включительно.

Ранее мы писали, что в Украине массово бунтуют учителя. 29 октября несколько тысяч педагогов со всей страны устроили акцию протеста под стенами парламента. У них накопился целый список претензий к власти.

Также мы писали, что с началом отопительного сезона во многих городах Украины решили не прикрутить отопление в школах, пока не кончатся каникулы.