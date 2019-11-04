Сообщивший о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского сотрудник разведки согласился письменно ответить на вопросы Республиканской партии. Об этом сообщил его адвокат Марк Заид. Осведомителя подозревают в связях с Демократической партией, пишет "Коммерсант".

Марк Заид утверждает, что свидетель телефонного разговора, давал показания не в интересах какой-либо стороны, а импичмент не был самоцелью. По мнению защитника, раскрытие личности информатора может поставить под угрозу его безопасность.

"Быть осведомителем - это не партийная работа, и импичмент не является целью. Это не наша роль. Поэтому мы предложили такую форму", - написал адвокат в Twitter.

Фото: twitter.com

Раскрыть личность информатор ранее потребовал президент Дональд Трамп. По его мнению, он дал ложную информацию и не предоставил доказательств. Показания свидетелей по делу об импичменте могут опубликовать в ближайшие пять дней.

Напомним, Демократическая партия инициировала процедуру импичмента президента Трампа из-за его телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

Ранее "Страна" писала о том, что палата представителей Конгресса США утвердила резолюцию, которая дает основания для импичмента.

Также мы сообщали, что в Белом доме заявили, что готовы к возможному импичменту Трампа.