В понедельник, 4 ноября, исполняется год со дня смерти исполняющей обязанности управляющего делами мэрии Херсона, антикоррупционной активистки Екатерины Гандзюк, которая скончалась в больнице после трехмесячной борьбы за жизнь.

31 июля 2018 года в центре Херсона Екатерину Гандзюк облили серной кислотой. Позже правоохранители установили пятерых человек, причастных к совершению преступления. Среди них - организатор, пособники, исполнитель и водитель.

Фото: facebook.com

Напомним, по делу об убийстве Гандзюк проходят ранее судимый Алексей Левин, председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и Игорь Павловский, бывший помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

Левина задерживали в Европе и допрашивали на полиграфе, но затем освободили, поскольку СБУ отказалась подавать документы на его экстрадицию.

Также мы сообщали, что отец Гандзюк пригласил Зеленского присоединиться к акции "Год без Кати".