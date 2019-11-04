3 ноября в эфире 1+1 показали 11 выпуск Танцев со звездами. В конце эфира, как обычно, проект покинул один из участников - борьбу далее продолжат пять пар.

В этот раз выбывшим стал актер Алексей Яровенко, который танцевал в паре с Аленой Шоптенко и считался одним из сильных участников.

Яровенко и Шоптенко в одиннадцатом эфире станцевали пасадобль вместе с актером Павлом Вишняковым. За него они получили довольно высокие оценки от судей: Чапкис - 10, Гомес - 10, Кухар - 8, Яма - 9. Всего 37 баллов.

Однако этого, а также поддержки зрителей оказалось недостаточно. В конце эфира Яровенко и Шоптенко боролись за право на жизнь, станцевав "за жизнь" с еще одной парой в зоне риска - Анной Ризатдиновой и Александром Прохоровым.

Выпуск 3 ноября был посвящен танцам втроем. К парам присоединились участники из прошлых сезонов шоу. Ранее мы описали выступления всех пар и видео всех выступлений.

Бонусом к эфиру "Танцев" 03.11.19 стало выступление певицы TAYANNA, а также совместный танец одной из самых известных пар всех сезонов - Влада Ямы и Натальи Могилевской. А ведущей балкона на один вечер стала телеведущая Регина Тодоренко, которая не так давно стала мамой и родила ребенка российскому певцу Владу Топалову.

Полное видео Танцы со звездами 10 выпуск 03.11.19