В субботу, 2 ноября, титулованная Бавария разгромно проиграла на выезде Айнтрахту со счетом 5:1 и боссы клуба на следующий день решили расстаться с главным тренером Нико Ковачем.

Об этом передает пресс-служба Баварии, которая выпустила специальное заявление для СМИ.

Вот его текст полностью.

"Нико Ковач больше не является главным тренером Баварии Мюнхен. К такому решению в воскресенье пришли президент Баварии Ули Хенесс, председатель правления Карл-Хайнц Румменигге и спортивный директор Хасан Салихамиджич совместно с Нико Ковачем. Нико Ковач предложил свою отставку с поста главного тренера команды.

Карл-Хайнц Румменигге: "Игра и результаты нашей команды в последние недели показали, что нужно действовать. Ули Хенесс, Хасан Салихамиджич и я по этому поводу сегодня провели с Нико Ковачем серьезный и открытый разговор, результатом которого стало решение, что Нико Ковач больше не будет занимать пост главного тренера "Баварии". Нам всем очень жаль, что дело приобрело такой оборот. От лица Баварии я хочу поблагодарить Нико Ковача за проделанную работу, особенно за завоевание дубля в прошлом сезоне".

Пока что руководить командой будет ассистент Нико Ковача Ханси Флик. Он будет готовить команду к важнейшим матчам этой недели: против Олимпиакоса в Лиге чемпионов и против дортмундской Боруссии в рамках Бундеслиги.

"Я ожидаю от наших игроков положительное развитие и абсолютное желание демонстрировать хорошую игру, с тем, чтобы мы смогли достичь поставленные на этот сезон цели", - заявил спортивный директор Хасан Салихамиджич.

Нико Ковач: "Я считаю, что в данный момент это правильное решение. Результаты и игра команды в последнее время привели меня к такому решению. Мой брат Роберт и я благодарим Баварию за эти полтора года. За это время наша команда выиграла чемпионат, кубок и суперкубок Германии. Это было хорошее время. Я желаю клубу и команде всего самого наилучшего", - говорится в официальном релизе.

Добавим, что Нико Ковач перешел в Баварию как раз из Айнтрахта. Круг замкнулся.

Ранее "Страна" сообщала, что Бавария взяла у Барселоны в аренду Филиппе Коутиньо.

Так же мы рассказывали, что Бавария будет играть в Лиге чемпионов в серой форме, сделанной из океанического мусора.