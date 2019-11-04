Генеральный директор американской корпорации McDonald's Стив Истербрук был вынужден подать в отставку из-за романтических отношений с сотрудницей. Совет директоров корпорации констатировал, что тем самым он нарушил политику компании. Об этом сообщает CNN.

Сам Истербрук написал письмо для коллег, в котором выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации и сказал, что согласен с решением совета директоров. Также он добавил, что время, проведенное им в качестве генерального директора, "было самым успешным в его карьере".

Стив Истербрук, фото: edition.cnn.com

Вместо Истербрука на должность назначили Криса Кемпчинского, который ранее руководил подразделением McDonald's в США.

В своем письме экс-гендиректор назвал Кемпчински "идеальным исполнителем обязанностей генерального директора".

Истербрук работал на должности с 2015 года. С того времени акции McDonald's выросли примерно вдвое.

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