Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко встретится с главой МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу в понедельник, 4 ноября. Об этом сообщается на сайте МИД Украины.

Уточняется, что во время двусторонней встречи главы дипломатических ведомств обсудят сотрудничество между странами, а также вопросы привлечения эстонского опыта по формированию электронного правительства. Кроме того, планируют затронуть вопросы противодействия вызовам безопасности, а также поддержки эстонской стороной приоритетов внешней политики Украины. Встреча запланирована на 12:00.

Ранее "Страна" писала о том, что Пристайко обвинил Россию в попытке сорвать встречу "нормандской четверки".

Также мы сообщали, что Пристайко анонсировал поднятие вопроса газового контракта с Россией на встрече в нормандском формате.