Штаб ООС заявил, что не будет реагировать на предложения "ДНР" начать сегодня, 4 ноября, отвод войск в районе Петровского, так как на этом участке не был выдержан семидневный режим тишины.

Об этом пресс-служба ООС заявила в Facebook.

"Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (далее - СЦКК) информирует, что 03 ноября 2019 года в ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть, 04 ноября 2019 готова готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12.00 (по киевскому времени). ...

Согласно данным отчета СММ ОБСЕ от 31.10.2019, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований России в пределах участка № 3 "Петровское" зафиксировано 30 октября 2019 года. Следует отметить что, согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдения режима полного прекращения огня в течение семи суток", - заявили в штабе ООС.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ранее "Страна" сообщала, что в Золотое, где развели войска, завезли пять отрядов украинских саперов.

Так же мы рассказывали, что разведение войск в Петровском в понедельник отменили.