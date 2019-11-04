В Сирии произошел инцидент с военными частями США. Здесь, во время полевого перехода, попала под обстрел американская патрульная колонна. Однако все обошлось без жертв. Об этом сообщил начальник российского центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков, как передает Интерфакс.

"По линии деконфликтинга с американской стороной получена информация, что 3 ноября колонна американских военнослужащих, двигавшаяся по дорогое М4 в направлении границы с Ираком, в 6 км западнее населенного пункта Телль-Тамер была обстреляна с территории, подконтрольной протурецким боевикам, "Сирийской национальной армии", - сказал Боренков.

Однако американское командование опровергает, факт обстрела именно своей колонны.

В пресс-службе Центрального командования США заявили, что патрульная колонна не попала под огонь, так как снаряды упали в километре от дороги, по которой они двигались.

При этом патруль стал свидетелем многочисленных артиллерийских ударов.

Также в пресс-службе уточнили, что все военные силы антитеррористической коалиции, которую возглавляют США, сохраняют право на самооборону, чтобы обезопасить войска и обеспечить успех проводимым операциям.

Ранее "Страна" сообщала, что Сирия отдает России свой морской порт Тартус в аренду на 49 лет .