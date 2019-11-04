В понедельник, 4 ноября в Киеве ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, что соответствует первому ("желтому") уровню опасности, как передает пресс-служба КГГА.

В связи с этим Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает киевлян и гостей города быть осторожными.

Что делать и как вести себя во время сильного ветра:

- все окна плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу,



- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев (особенно тополей), не парковать рядом с ними автотранспорт,



- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или естественном укрытии.



Управление по вопросам гражданской защиты рекомендует при падении деревьев или веток, при травмировании людей немедленно информировать экстренные службы по телефонам: 101 или 103.



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