На этой неделе, причем вероятно в течение пяти ближайших дней, могут быть преданы публичной огласке показания свидетелей, которые были опрошены в Конгрессе США в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Об этом заявила член Комитета по разведке Палаты представителей Джеки Спиер, как передает Gazeta cо ссылкой на ТАСС.

По словам конгресвумен, стенограммы показаний будут, вероятно, опубликованы в течение пяти ближайших дней.

Однако она при этом уточнила, что не знает, будут ли опубликованы все документы сразу в один день или нет.

"Они много расскажут американскому народу", - добавила Джеки Спиер.

Ранее "Страна" сообщала, что американцы разделились во мнении об объявлении импичмента Трампу.