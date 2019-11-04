Вчера, 3 ноября, британский гонщик Льюис Хэмилтон из команды Mercedes в шестой раз в своей карьере завоевал титул чемпиона мира по автогонкам в "Формуле-1". Причем, это произошло досрочно по итогам Гран-при США. Хэмилтон занял второе место и стал недосягаемым до ближайшего преследователя в лице напарника по Mercedes финна Валттери Боттаса.

Об этом передает официальный Twitter состязаний.

"Он сделал это. Хэмилтон шестикратный чемпион", - так отреагировала на успех гонщика пресс-служба "Формулы-1".

Хэмилтон-чемпион и итоги Гран-при США, фото: twitter.com/F1

Таким образом, после своего шестого титула Хэмилтон вышел на второе место по числу выигранных чемпионатов. Лидирует немец Михаэль Шумахер - 7 титулов. На третьем месте находится аргентинец Хуан Мануэль Фанхио - 5.

Ранее Льюис Хэмилтон становился чемпионом "Формулы-1" в 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годах.

Что касается Гран-при США, то как мы уже говорили, его победителем стал Боттас. Второе место занял Хэмилтон, третье - голландец Макс Ферстаппен из Red Bull.

Напомним, "Страна" сообщала, что домашний Гран-при Формулы-1 выиграл британский гонщик Хэмилтон, опередив соперника на полсекунды.