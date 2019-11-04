Вчера, 3 ноября, на протестах в Гоконге произошла серьезная эскалация. Здесь сторонник правительства Китая изрезал ножом нескольких демонстрантов и даже откусил кусок уха местному политику-демократу. Об этом сообщает Aljazeera.

Протестующие вчера захватили несколько помещений в международном финансовом центре, что вызвало столкновения с силовиками. Политику-демократу Эндрю Чиу, нападавший откусил часть уха, а еще одного пострадавшего заметили без сознания в луже крови. Нападавший говорил своим жертвам, что Гонконг принадлежит Китаю. После этих слов его избила толпа.

Полиция заявила, что протестующие после мирного скандирования лозунгов ограбили ресторан в торговом центре.

Силовики использовали слезоточивый газ для разгона демонстрантов, а также арестовали одного из журналистов.

"Демонстрация вышла из-под контроля. Это был вначале мирный протест. И на него вышли простые местные жители", - сказал один из участников акции.

Ранее "Страна" сообщала, что власти Китая разрабатывают план по смене руководства протестующего Гонконга.